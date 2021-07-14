Виталий Миколенко перейдет в Рому или выберет другой клуб: прогноз

Участие сборной Украины в чемпионате Европы по футболу привлекло внимание иностранных клубов к украинским игрокам. Одним из тех, кто может сменить клубную прописку летом 2021 года, стал защитник Виталий Миколенко.

Именно Миколенко попал в перечень тех, кто, вероятнее всего, может перейти в иностранный чемпионат. Причин этому несколько. Среди главных – молодой возраст, но уже немалый опыт выступлений на самом высоком уровне (Лига чемпионов и Лига Европы, матчи за сборную Украины). Поэтому во время Евро-2020 СМИ приписывали интерес немалому количеству клубов.

Издание Transfermarkt перед началом Евро-2020 оценило левого защитника Виталия Миколенко в 17 миллионов евро.

Наибольший интерес приписывали итальянской Роме. И потребность в Миколенко со стороны "волков" выросла в разы, когда на Евро-2020 травмировался левый защитник клуба Леонардо Спинаццола, который пропустит год. Поэтому в команде из левых защитников останется лишь 19-летний Риккардо Калафери.

Но в этом переходе есть проблема. У Ромы нет лишних средств для этого трансфера. А команда и так вошла в перестройку из-за прихода нового главного тренера Жозе Моуриньо. Поэтому пока команда из Рима не продаст кого-то из игроков, купить Миколенко им будет крайне трудно. Но это не значит, что невозможно. Букмекерская компания Favbet оценила такой переход коэффициентом 2,5 (что Миколенко станет игроком Ромы до 1 сентября 2021 года).

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Но Рома – не единственный итальянский клуб, который заинтересован в услугах Миколенко. Есть интерес со стороны Милана, Наполи, Интера и даже Ювентуса. Хотя перерастет ли этот интерес в реальные предложения – пока неизвестно. Но все может измениться в ближайшее время. Поэтому переход защитника в "россонери" оценен коэффициентом 7, А Наполи – 8, Интер – 15, А Ювентус – 25.

Еще одно вероятное место продолжения карьеры Миколенко – чемпионат Нидерландов. Там на игрока два претендента – Аякс и ПСВ. Шансы первых значительно выше – коэффициент 4 против 20 на переход в команду из Эйндховена.

И все же не стоит отбрасывать вероятность того, что Миколенко останется в Динамо. У него контракт с клубом до 2025 года. В этом сезоне Динамо будет выступать в групповом этапе Лиги чемпионов. Поэтому особой нужды менять команду у Миколенко нет. Поэтому на то, что Миколенко останется в киевском клубе и после 1 сентября 2021 года – коэффициент 1,3.