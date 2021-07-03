Почти год без футбола
Футболист Ромы на 79-й минуте покинул поле на носилках со слезами на глазах. Восстановление после такой травмы может занять до 12 месяцев.
Как это было Италия в эффектном матче победила Бельгию и сыграет с Испанией в 1/2 финала Евро-2020: видео
Он вернется в Рим, где ему проведут операцию. После хирургического вмешательства футболист первые два месяца будет ходить в специальном корсете на ногу, а затем еще два месяца проходить курс реабилитации.
- В полуфинале континентального первенства Италия сыграет с Испанией. Поединок состоится 6 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Начало встречи-22: 00.