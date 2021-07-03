Почти год без футбола

Футболист Ромы на 79-й минуте покинул поле на носилках со слезами на глазах. Восстановление после такой травмы может занять до 12 месяцев.

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Он вернется в Рим, где ему проведут операцию. После хирургического вмешательства футболист первые два месяца будет ходить в специальном корсете на ногу, а затем еще два месяца проходить курс реабилитации.

К слову. На чемпионате Европы-2020 28-летний защитник провел четыре матча, в двух из которых признавался лучшим игроком: против Турции и Австрии.