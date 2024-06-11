У межах підготовки до чемпіонату Європи 2024 з футболу збірна України провела товариський матч проти національної команди Молдови. Підопічні Сергія Реброва здобули перемогу в Кишиневі з рахунком 4:0 завдяки голам Яремчука, Циганкова, Довбика та Судакова.

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Миколенко визнаний "Левом матчу" проти Молдови

Уболівальники "синьо-жовтих" традиційно обрали "Лева матчу". Найбільшу підтримку отримав лівий захисник Віталій Миколенко, який отримав травму гомілкостопу в першому таймі.

Нагадаємо, спортивний лікар Дмитро Бабелюк припускає, що Миколенко травмував гомілкостоп, через що майже гарантовано пропустить стартовий матч збірної України на Євро-2024.

Важливо. Гарна новина потягає у тому, що у Віталія може бути забій. У такому разі він зможе допомогти збірній України в ході турніру. Якщо ж травмовані звʼязки, прогноз менш сприятливий.

Чемпіонат Європи 2024 відбудеться з 14 червня по 14 липня у десяти містах Німеччини. Збірна України на груповому раунді зіграє в одному квартеті з національними командами Бельгії, Словаччини та Румунії.

Стартовий матч на Євро-2024 команда Сергія Реброва проведе 17 червня проти Румунії. В 1/8 фіналу турніру вийдуть по дві найкращі команди кожної з груп, а також чотири з шести найкращих третіх місця за набраними очками.