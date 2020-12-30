Миколенко купил Mercedes на премию за выход на Евро-2020: фото
Сборная Украины в 2019 году уверенно вышла на чемпионат Европы с первого места. За убедительную отборочную кампанию на Евро-2020 футболисты получили рекордную премию в размере 4 миллиона долларов.
Защитник Динамо Виталий Миколенко был одним из Кузнецов успеха Украины. В интервью "ОТДУШИВДУШУ" Миколенко рассказал о своей дорогой покупке за премиальные.
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По словам футболиста, самой крупной его покупкой является дом родителям. В то же время за премиальные Виталий купил себе автомобиль Mercedes.
Смотрите видео интервью Миколенко
Миколенко засветил свой Mercedes
21-летний игрок Динамо засветил свой автомобиль в выпуске ютуб-канала "Трендец". Виталий приехал на клубную базу Динамо на Mercedes-Benz GLE.
Примерная стоимость такого авто в Украине составляет от 60 до 120 тысяч долларов.
Авто Миколенко / Скриншот
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