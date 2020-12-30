Збірна України у 2019 році впевнено вийшла на чемпіонат Європи з першого місця. За переконливу відбіркову кампанію на Євро-2020 футболісти отримали рекордну премію у розмірі 4 мільйони доларів.

Захисник Динамо Віталій Миколенко був одним з ковалів успіху України. В інтерв'ю "ОТДУШИВДУШУ" Миколенко розповів про свою дорогу покупку за преміальні.

До теми Футболісти збірної України отримали рекордну премію за вихід на Євро-2020

За словами футболіста, найбільшою його покупкою є будинок батькам. Водночас за преміальні Віталій купив собі автомобіль Mercedes.

Дивіться відео інтерв'ю Миколенка

Миколенко засвітив свій Mercedes

21-річний гравець Динамо засвітив свій автомобіль у випуску ютуб-каналу "Трендець". Віталій приїхав на клубну базу Динамо на Mercedes-Benz GLE.

Приблизна вартість такого авто в Україні складає від 60 до 120 тисяч доларів.



Авто Миколенка / Скриншот