На старт заключительной гонки Евро-2024 вышли три представителя сборной Украины: Виталий Мандзин, Степан Кинаш и Сергей Супрун. Биатлонисты соревновались в масс-старте на 60 участников, пишет 24 Канал.

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Дебютная медаль Мандзина

Лучший результат среди украинских биатлонистов показал Виталий Мандзин. Однако после трех огневых рубежей не было уверенности, что ему удастся попасть на пьедестал.

Украинец оказался на десятом месте после двух промахов на первой "стойке". Однако на последнем огневом рубеже соперники начали массово ошибаться. Этим воспользовался тернополянин, который на отлично завершил решающую "стойку".

На дистанцию Виталий вышел третьим и сохранил позицию на завершающем отрезке дистанции. Всего несколько секунд Мандзин проиграл эстонцу Якобу Кульбину, который финишировал вторым. Однако после завершения гонки эстонец был дисквалифицирован, а потому серебряная медаль досталась украинцу.

Это первая медаль Мандзина на уровне континентального первенства. Это личный рекорд талантливого биатлониста. Кроме того, медаль Мандзина стала единственной для Украины на юниорском ЧЕ-2024.

Победу в масс-старте-60 одержал хорват Матия Легович, а "бронза" досталась Лукасу Хаслингеру из Австрии.

Масс-старт 60. Юниоры

1. Матия Легович (Хорватия, 0+2+1+1+1) 39:13,6

2. Виталий Мандзин (Украина, 1+0+2+0) +19,7

3. Лукас Хаслингер (Австрия, 2+1+0+0) +41,0

...

13. Сергей Супрун (Украина, 1+1+2+0) +1:38,3

35. Степан Кинаш (Украина, 1+2+2+2) +3:46,2