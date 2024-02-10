10 февраля мужской спринтерской гонкой продолжился чемпионат мира по биатлону, проходящий в чешском Нове-Место. Украинским биатлонистам не удалось забежать в двадцатку лучших, пишет 24 Канал.

Читайте также "Бляха, надо держать темп": эмоциональная реакция Дмитренко на рекорд в гонке на ЧМ – видео

Стурла Легрейд стал чемпионом мира в спринте

Лучшим в составе сборной Украины стал Дмитрий Пидручный. Капитан команды не закрыл одну мишень на стрельбе лежа и показал 21-й итоговый результат на финише.

Также в гонку преследования квалифицировались Антон Дудченко и Артем Прима: первый с чистой стрельбой занял 39 место, а второй после трех кругов штрафа закрыл топ-30.

Только Тарас Лесюк из-за 67 места не сможет принять участие в персьюте. Единственной личной гонкой на чемпионате мира, которую он еще может пробежать, остается индивидуальная гонка.

Весь пьедестал почета оказался под норвежцами: Стурла Легрейд стал чемпионом мира, Йоханнес-Тингнес Бё завоевал серебряную медаль, а бронзовая награда досталась Ветле-Сьястаду Кристиансену.

Результаты мужского спринта

1. Стурла Легрейд (0+0) 25:23,9

2. Йоханнес-Тингнес Бё (1+0) +3,5

3. Ветле-Сьястад Кристиансен (1+0) +18,6

...

21. Дмитрий Пидручный (1+0) +2:05,0

39. Антон Дудченко (0+0) +2:59,8

60. Артем Прима (1+2) +3:37,4

67. Тарас Лесюк (1+2) +3:53,4

К слову. Чемпионат мира продолжится 11 февраля двумя гонками преследования. Старт женского персьюта запланирован на 15:30 по Киеву, мужской начнется на два с половиной часа позже.