Столичний градоначальник опинився на восьмому місці в рейтинзі. WBC вважає, що найкращим супертяжем світу залишається Мухаммед Алі, а Майк Тайсон перевершує Леннокса Льюїса, незважаючи на поразку від британця.

До слова Володимир Кличко показав нове екстремальне захоплення на спортивній пенсії: фото

Віталій Кличко залишається єдиним за останні майже 20 років чемпіоном, який залишив свій титул вакантним, повторивши рішення Леннокса Льюїса.

Деонтей Уайлдер, який утримував титул після завершення кар'єри Віталієм Кличком п'ять років – найдовший термін після українця, не увійшов до першої десятки. Так само там не виявилося і Тайсона Ф'юрі, який відібрав пояс у американця.

Топ-10 рейтингу WBC у супертяжах

1. Мухаммед Алі

2. Майк Тайсон

3. Леннокс Льюїс

4. Ларрі Холмс

5. Евандер Холіфілд

6. Джордж Форман

7. Джо Фрейзер

8. Віталій Кличко

9. Сонні Лістон

10. Кен Нортон

Історія титулу WBC у суперважкій вазі

Двадцять шість боксерів володіли титулом чемпіона світу WBC в суперважкій вазі. П'ятеро з них повертали чемпіонський пояс організації – Мухаммед Алі (США), Майк Тайсон (США), Леннокс Льюїс (Великобританія), Хасім Рахман (США) і Віталій Кличко (Україна).

В історії WBC відбулося сто двадцять боїв за звання чемпіона світу в суперважкій вазі. З 2007 року Всесвітня боксерська рада заснувала титул "тимчасового" чемпіона. На даний момент ним володіє Ділліан Уайт.