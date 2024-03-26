Киевский городской голова Виталий Кличко трогательно поздравил младшего брата Владимира с днем рождения. 25 марта легендарному украинскому боксеру исполнилось 48 лет.

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Виталий Кличко поздравил Владимира Кличко с днем рождения

Кличко-старший отметил, что Владимир уже третий день рождения встречает во время полномасштабной войны и продолжает помогать стране идти к победе.

"Мы с тобой хоть и не близнецы, но всегда чувствовали друг друга. И рядом, и на расстоянии. Со взгляда, эмоций, по тону голоса. Мы во многом одинаково думаем и говорим одинаково, у нас даже голоса очень похожи. Помнишь, раньше по телефону даже мама иногда не всегда отличала?

Это драматическое для нашей страны время мы с тобой проходим бок о бок. Спасибо, брат, и за твою поддержку, и за помощь в защите столицы и усилия в привлечении международных партнеров и друзей для помощи Украине", – написал мэр Виталий Кличко.

К слову. Владимир Кличко владел титулами чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе, а Виталий был чемпионом по версии WBC. Славные украинские братья одновременно держать все самые престижные титулы хевивейта.