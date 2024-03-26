Київський міський голова Віталій Кличко зворушливо привітав молодшого брата Володимира з днем народження. 25 березня легендарному українському боксеру виповнилося 48 років.

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Віталій Кличко привітав Володимира Кличка з днем народження

Кличко-старший зазначив, що Володимир уже третій день народження зустрічає під час повномасштабної війни та продовжує допомагати країні йти до перемоги.

"Ми з тобою хоч і не близнюки, але завжди відчували один одного. І поруч, і на відстані. З погляду, емоцій, із тону голосу. Ми багато в чому однаково думаємо й говоримо однаково, в нас навіть голоси дуже схожі. Пам'ятаєш, раніше по телефону навіть мама інколи не завжди відрізняла?

Цей драматичний для нашої країни час ми з тобою проходимо пліч-о-пліч. Дякую, брате, і за твою підтримку, і за допомогу в захисті столиці та зусилля в залученні міжнародних партнерів та друзів задля допомоги Україні", – написав мер Віталій Кличко.

До слова. Володимир Кличко володів титулами чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі, а Віталій був чемпіоном за версією WBC. Славетні українські брати одночасно тримати всі найпрестижніші титули хевівейту.