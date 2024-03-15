Накануне он прибыл с визитом в США, где посетил ряд мероприятий. В частности, состоялись его встречи в Государственном департаменте.

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Важный месседж к американским политикам

Там титулованный спортсмен обратился к американским политикам и призвал немедленно помочь нашей стране. Он подчеркнул, что украинцы собственными силами готовы бороться за свободу, но им нужны средства и оружие:

Нам не нужны американские солдаты, войска НАТО в нашей стране, но нам нужны средства, нам нужно оружие. В войне мы можем защитить нашу страну, чтобы жить в демократии, чтобы жить как свободные мужчины и женщины в нашей стране, которая отбивается последние два года от бессмысленной, безапелляционной путинской России. И мы ожидаем этой поддержки.

Владимир Кличко отметил, что каждый день задержки помощи стоит Украине очень дорого и заявил, что поддержка Украины является важной составляющей мира для всей Европы.

"Если мы не получим ее сейчас, к концу года уже будет поздно. Время работает против нас. Сильнее Украина – это сильнее Европа. А Европа – один из давнейших надежных союзников США. Геополитика всегда была очень важна для американцев и США.

Если вы собираетесь ослабить Украину, вы ослабите Европу. Ведь мы не будем последними, кто потерпит неудачу из-за агрессии Путина. Нам нужно защитить восточную границу Европы. Защитите Украину сейчас, иначе будет уже поздно,

– сказал Кличко.

Важно! Спикер Майк Джонсон с конца 2023 года отказывается выносить законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на рассмотрение Палате Представителей. Законопроект предусматривает 95 миллиардов долларов, из которых для нашей страны хотят выделить более 60 миллиардов.

Сообщается, что Владимир Кличко также встретился с Нэнси Пелоси, бывшим спикером Палаты представителей. Она заверила, что Украина может и в дальнейшем рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов и заявила, что наше государство в ближайшее время получит необходимое оружие и финансовую помощь.