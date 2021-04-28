Поздравление Кличко

Виталий Кличко завершил традиционный брифинг радостной вестью для всех поклонников киевского Динамо. Глава столицы Украины поздравил любимый клуб с досрочным чемпионством в УПЛ за 3 тура до завершения сезона.

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Я хотел бы поздравить наших динамовцев! Впервые за последние 5 лет клуб снова стал чемпионом Украины. Желаю нашим футболистам, нашему любимому клубу, дальнейших побед! 13 мая в Тернополе киевляне могут положить золотые медали чемпионов в кубок Украины! Всегда держу кулаки за киевское Динамо,

– заявил Кличко.

Отметим, что в 23 туре Динамо на классе разгромило Ингулец и оформило чемпионство. Этот трофей стал уже вторым для киевского клуба под руководством румынского наставника Мирчи Луческу.

Уже 13 мая динамовцы могут получить еще и победу в Кубке Украины, где они в финале встретятся с луганской Зарей.

Поединок должен состояться в Тернополе, но появилась информация, что противостояние может быть перенесено в другой город. Причины – нарушение правил карантина на полуфинальном матче Агробизнес – Динамо и проблемы с инфраструктурой самой арены (отсутствие помещения для пресс-конференций и проблема безопасности).

Видео брифинга Кличко (поздравление Виталия с 17:30)