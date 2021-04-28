Привітання Кличка

Віталій Кличко завершив традиційний брифінг радісною звісткою для усіх прихильників київського Динамо. Очільник столиці України привітав улюблений клуб з достроковим чемпіонством в УПЛ за 3 тури до завершення сезону.

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Я хотів би привітати наших динамівців! Вперше за останніх 5 років клуб знову став чемпіоном України. Бажаю нашим футболістам, нашому улюбленому клубу, подальших перемог! 13 травня в Тернополі кияни можуть покласти золоті медалі чемпіонів у кубок України! Завжди тримаю кулаки за київське Динамо,

– заявив Кличко.

Наголосимо, що у 23 турі Динамо на класі розгромило Інгулець та оформило чемпіонство. Цей трофей став вже другим для київського клубу під керівництвом румунського наставника Мірчі Луческу.

Вже 13 травня динамівці можуть здобути ще й перемогу у Кубку України, де вони у фіналі зустрінуться з луганською Зорею.

Поєдинок повинен відбутись у Тернополі, але з'явилась інформація, що протистояння може бути перенесене в інше місто . Причини – порушення правил карантину на півфінальному матчі Агробізнес – Динамо та проблеми з інфраструктурою самої арени (відсутність приміщення для пресконференцій та проблема безпеки).

Відео ​брифінгу Кличка (привітання Віталія з 17:30)