Виталий Кличко заявил, что считает лучшими боксерами мира на данный момент украинца Александра Усика (19-0, 13 KO) и британца Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO).

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"Я могу назвать двух лучших боксеров на данный момент. Вечных чемпионов нет. Никогда нет сильнейшего. Ты можешь быть сильным лишь за короткий промежуток времени, показав себя сегодня, но навсегда ты сильнейшим не станешь", – сказал Кличко.

В этот промежуток времени есть два боксера, которые показали серьезный бокс. Это Тайсон Фьюри и Александр Усик. Сегодня они два лучших боксера. Сейчас очень много спекуляций относительно их встречи. Саша проведет защиту титула в реванше с Джошуа, и очень надеемся, что поединок Фьюри – Усик состоится,

– заявил он.

Фьюри может подраться с Усиком