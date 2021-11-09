Віталій Кличко заявив, що вважає найкращими боксерами світу на даний момент українця Олександра Усика (19-0, 13 KO) та британця Тайсона Ф'юрі (31-0-1, 22 KO).

Дивіться також Не Джойс, і не Усик: Ф'юрі здивував ім'ям майбутнього короля боксу суперважкої ваги

"Я можу назвати двох найкращих боксерів на даний момент. Вічних чемпіонів немає. Ніколи немає найсильнішого. Ти можеш бути сильним лише за короткий проміжок часу, показавши себе сьогодні, але назавжди ти найсильнішим не станеш", – сказав Кличко.

У цей проміжок часу є два боксери, які показали серйозний бокс. Це Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик. Сьогодні вони два найкращі боксери. Зараз дуже багато спекуляцій щодо їхньої зустрічі. Саша проведе захист титулу в реванші з Джошуа, і дуже сподіваємось, що поєдинок Ф'юрі – Усик відбудеться,

– заявив він.

Ф'юрі може побитися з Усиком