По словам Арума, Тайсон Фьюри считает, что в будущем лучшим тяжеловесом в мире станет американец Джаред Андерсон.
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Тайсон сказал мне, что Джаред станет следующей звездой в хэвивейте. Я собственными глазами видел, как Андерсон устроил Тайсону отличные спарринги перед вторым и третьим боями с Уайлдером,
– заявил Арум.
Кто такой Джаред Андерсон
Джареду Андерсону (10-0, 10 КО) 21 год. Он провел десять боев на профессиональном ринге и все выиграл нокаутом. Рост Джареда – 193 см, размах рук – 199 см.
Также Андерсон стоит на 58-м месте в рейтинге BoxRec среди лучших боксеров супертяжелого веса. Американец дебютировал на профи-ринге в октябре 2019 года.
Фьюри может подраться с Усиком
- Осенью 2021 года Фьюри в Лас-Вегасе в третий раз встретился с Деонтеем Уайлдером и нокаутировал американца.
- После этого промоутеры и эксперты начали говорить о бое Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.
- Усик прокомментировал мнения экспертов и заявил, что встреча с Тайсоном Фьюри будет грандиозной.
- Однако Усику нужно дать реванш Джошуа.