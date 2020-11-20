Украинский экс-боксер супертяжелого веса и мэр Киева Виталий Кличко считает своего соотечественника Александра Усика (18-0, 13 КО) настоящим патриотом.

Об этом Кличко-старший рассказал в интервью "Телеканал Наш".

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Александр Усик находится на контракте в K2 Promotions. Мы брали на себя задачу сделать его лучшим спортсменом. Многое зависит от спортсмена, промоутеров и команды. Несмотря на то, что боксер на ринге один, чтобы он показал результат, работает большая команда.

"Мы очень рады за Александра, за его достижения и делаем все, чтобы он и дальше показывал хорошие бои, побеждал и поднимал украинский флаг. Может, кому-то не нравится, что он посещает церковь или что-то не так сказал. Это может быть. Но я знаю Александра и могу сказать, что он патриот. Он тот человек, который ассоциирует себя с Украиной, и других мнений по этому поводу у него нет. И мы должны поблагодарить Александра, где бы он ни находился", – сказал Виталий Кличко.

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