Український ексбоксер суперважкої ваги і мер Києва Віталій Кличко вважає свого співвітчизника Олександра Усика (18-0, 13 КО) справжнім патріотом.

Про це Кличко-старший розповів у інтерв'ю "Телеканал Наш".

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Олександр Усик знаходиться на контракті в K2 Promotions. Ми брали на себе завдання зробити його найкращим спортсменом. Багато що залежить від спортсмена, промоутерів і команди. Незважаючи на те, що боксер в рингу один, щоб він показав результат, працює велика команда.

"Ми дуже раді за Олександра, за його досягнення і робимо все, щоб він і далі показував хороші бої, перемагав і піднімав український прапор. Може, комусь не подобається, що він відвідує церкву або щось не так сказав. Це може бути. Але я знаю Олександра і можу сказати, що він патріот. Він та людина, яка асоціює себе з Україною, і інших думок з цього приводу у нього немає. І ми повинні подякувати Олександру, де б він не знаходився", – сказав Віталій Кличко.

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