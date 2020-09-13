Американец Джейкоб Дюран, который является бывшим катменом украинских легенд бокса Виталия и Владимира Кличко, сравнил двух супертяжей. Он считает Виталия более агрессивным боксером на ринге, чем Владимира.

Своим мнением специалист поделился с YouTube-каналом The Doctor Uz Podcast. Он сделал интересное сравнение боксеров.

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Интересное сравнение

Катмен сравнил Кличко-старшего с бульдогом, а Владимира с немецкой овчаркой. Оба украинца были бесстрашными на ринге, но вот Владимир, по мнению Дюрана, был более спокойным.

Сравнил специалист и менталитет братьев.

Виталий – хороший парень, но все равно он очень русский, очень украинский. Владимир немного более западный человек. Он работал с Эмануэлем Стюардом, поэтому стал вестернизированным. Если говорить о боях, то Виталий был зверем,

– сказал Дюран.

Что такое катмен?

Это специалист, который занимается телесными повреждениями на ринге во время боя. Главная цель – сделать все возможное, чтобы боксер продолжил бой. Такие специалисты начали привлекаться к боксерским поединкам лишь в ХХ веке.

Достижения братьев Кличко