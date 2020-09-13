Виталий – это бульдог, а Владимир – немецкая овчарка: экс-катмен о возможностях братьев Кличко
Американец Джейкоб Дюран, который является бывшим катменом украинских легенд бокса Виталия и Владимира Кличко, сравнил двух супертяжей. Он считает Виталия более агрессивным боксером на ринге, чем Владимира.
Своим мнением специалист поделился с YouTube-каналом The Doctor Uz Podcast. Он сделал интересное сравнение боксеров.
Стоит увидеть: Непобедимый украинец Петросян нокаутировал россиянина в его же стране: видео
Интересное сравнение
Катмен сравнил Кличко-старшего с бульдогом, а Владимира с немецкой овчаркой. Оба украинца были бесстрашными на ринге, но вот Владимир, по мнению Дюрана, был более спокойным.
Сравнил специалист и менталитет братьев.
Виталий – хороший парень, но все равно он очень русский, очень украинский. Владимир немного более западный человек. Он работал с Эмануэлем Стюардом, поэтому стал вестернизированным. Если говорить о боях, то Виталий был зверем,
– сказал Дюран.
Что такое катмен?
Это специалист, который занимается телесными повреждениями на ринге во время боя. Главная цель – сделать все возможное, чтобы боксер продолжил бой. Такие специалисты начали привлекаться к боксерским поединкам лишь в ХХ веке.
Достижения братьев Кличко
- Победа Виталия Кличко над Сэмюэлом Питером в октябре 2008 года стала воплощением в реальность мечты братьев – стать одновременно чемпионами мира по боксу в тяжелом весе по версиям различных организаций профессионального бокса.
- Виталий вернул себе чемпионский пояс организации WBC, Владимир же к этому моменту владел уже тремя поясами, будучи чемпионом по версиям WBO, IBF и IBO.
- За бой с Сэмюэлом Питером в 2009 году Виталию Кличко была присуждена премия в номинации "Возвращение года".
- На начале июля 2011 года братья достигли своей второй, еще большей мечты. После того, как Владимир завоевал пояс чемпиона WBA, победив предыдущего чемпиона Дэвида Хэя, чемпионские пояса в тяжелом весе всех четырех важнейших организаций в мировом боксе перешли во владение братьев.
- Кроме титулов этих четырех организаций, Владимир также владеет поясами The Ring Magazine и IBO.
- Братья Кличко в течение нескольких лет возглавляют независимый рейтинг тяжеловесов на портале BoxRec, причем с большим отрывом от других тяжеловесов современности.
- В 2011 году за свои спортивные достижения братья получили премию "Штайгер".