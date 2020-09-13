Американець Джейкоб Дюран, який є колишнім катменом українських легенд боксу Віталія та Володимира Кличків, порівняв двох супертяжів. Він вважає, що

Своєю думкою спеціаліст поділився YouTube-каналу The Doctor Uz Podcast. Він зробив цікаве порівняння боксерів.

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Цікаве порівняння

Катмен порівняв Кличка-старшого з бульдогом, а Володимира із німецькою вівчаркою. Обидві українці були безстрашними на ринзі, але от Володимир на думку Дюрана був більш спокійним.

Порівняв спеціаліст і менталітет братів.

Віталій – хороший хлопець, проте все одно він дуже російський, дуже український. Володимир є трохи більш західною людиною. Він працював з Емануелем Стюардом, тому став вестернізованим. Якщо говорити про бої, то Віталій був звіром,

– сказав Дюран.

Що таке катмен? Це спеціаліст, який займається тілесними ушкодженнями на ринзі під час бою. Головна ціль – зробити все можливе, щоб боксер продовжив бій. Такі фахівці почали залучатись до боксерських поєдинків лише у ХХ столітті.

Досягнення братів Кличків