Віталій – це бульдог, а Володимир – німецька вівчарка: екскатмен про можливості братів Кличків
Американець Джейкоб Дюран, який є колишнім катменом українських легенд боксу Віталія та Володимира Кличків, порівняв двох супертяжів. Він вважає, що
Своєю думкою спеціаліст поділився YouTube-каналу The Doctor Uz Podcast. Він зробив цікаве порівняння боксерів.
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Цікаве порівняння
Катмен порівняв Кличка-старшого з бульдогом, а Володимира із німецькою вівчаркою. Обидві українці були безстрашними на ринзі, але от Володимир на думку Дюрана був більш спокійним.
Порівняв спеціаліст і менталітет братів.
Віталій – хороший хлопець, проте все одно він дуже російський, дуже український. Володимир є трохи більш західною людиною. Він працював з Емануелем Стюардом, тому став вестернізованим. Якщо говорити про бої, то Віталій був звіром,
– сказав Дюран.
Що таке катмен?Це спеціаліст, який займається тілесними ушкодженнями на ринзі під час бою. Головна ціль – зробити все можливе, щоб боксер продовжив бій. Такі фахівці почали залучатись до боксерських поєдинків лише у ХХ столітті.
Досягнення братів Кличків
- Перемога Віталія Кличка над Семюелом Пітером у жовтні 2008 стала втіленням у реальність мрії братів – стати водночас чемпіонами світу з боксу у важкій вазі за версіями різних організацій професійного боксу.
- Віталій повернув собі чемпіонський пояс організації WBC, Володимир же до цього моменту володів уже трьома поясами, бувши чемпіоном за версіями WBO, IBF і IBO.
- За бій з Семюелом Пітером у 2009 році Віталію Кличку була присуджена премія в номінації "Повернення року".
- На початку липня 2011 року брати досягли своєї другої, ще більшої мрії. Після того, як Володимир завоював пояс чемпіона WBA, перемігши попереднього чемпіона Девіда Хея, чемпіонські пояси у важкій вазі всіх чотирьох найважливіших організацій у світовому боксі перейшли у володіння братами.
- Крім титулів цих чотирьох організацій, Володимир також володіє поясами The Ring Magazine і IBO.
- Брати Клички впродовж декількох років очолюють незалежний рейтинг важковаговиків на порталі BoxRec, причому з великим відривом від інших важковаговиків сучасності.
- У 2011 році за свої спортивні досягнення брати отримали премію "Штайгер".