Украинский боксер с армянским происхождением Зоравора Петросян сумел победить россиянина Евгения Вазема на его же родной земле. Поединок продолжался всего четыре раунда.

Украинец Зоравора Петросян (9-0, 4 КО) провел бой против россиянина Евгения Вазема (9-12, 4 КО). Поединок состоялся на вечере бокса RCC Boxing в Екатеринбурге, пишет 24 канал.

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Технический нокаут

В четвертом раунде 22-летний боксер из Полтавы сумел завершить бой техническим нокаутом. Украинец занял центр ринга и начал наносить мощные удары, Вазем был бессилен перед такими ударами. Они заставили рефери остановить драку и присудить победу украинскому боксеру техническим нокаутом.

Такой бешеной комбинацией ударов Петросян заставил российского боксера отказаться от продолжения боя. Этот бой стал третьим для украинца в ​​этом году.

1 августа Петросян провел свой бой на дебютном вечере бокса от USYK 17 Promotion. Там он одержал победу единогласным решением судей над Эдуардом Меринцом (4-12-2, 2 КО).

Победная комбинация ударов от Петросяна смотрите видео: