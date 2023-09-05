Изменения на капитанском мостике Динамо: кому достанется повязка после ухода Сидорчука

Капитан команды всегда игрок с особым статусом, который вдохновляет своим примером партнеров. После того как Динамо покинул Сергей Сидорчук, повязку получил Виталий Буяльский.

Многолетний капитан Динамо Сергей Сидорчук покинул столичный клуб и подписал контракт с бельгийским Вестерло. После ухода Сидорчука возникла необходимость в назначении нового капитана.

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По сообщению ТаТоТаке, капитанскую повязку получит Виталий Буяльский. Самый опытный игрок Динамо Андрей Ярмоленко станет одним из вице-капитанов "бело-синих".

Буяльский заслужил повязку

Виталий Буяльский находится в структуре Динамо с 2010 года. За основную команду дебютировал 26 мая 2013 года. Только сезон 2013/14 Буяльский провел в аренде в ужгородской Говерле.

Виталий давно стал одним из лидеров команды. В общей сложности на счету хавбека уже 299 матчей в бело-синей футболке, 65 голов и 50 ассистов.

Вместе с киевлянами Буяльский получил 3 чемпионские титулы (2014/15, 2015/16, 2020/21), трижды выигрывал Кубок Украины (2014/15, 2019/20, 2020/21), а также 4 раза выигрывал Суперкубок Украины (2016, 2018, 2019, 2020).

Напомним, Виталий Буяльский получил вызов в национальную сборную Украины. Команда Сергея Реброва в рамках отбора Евро-2024 9 сентября сыграет против Англии, а 12 сентября - с итальянцами.