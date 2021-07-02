Виталий Буяльский – лучший игрок УПЛ
Источник:УПЛ
Украинская премьер-лига провела опрос для определения самых ярких фигур сезона 2020/2021 годов. Всего было пять номинаций.
Лучшим игроком сезона представители клубов выбрали полузащитника киевского Динамо Виталия Буяльского.
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Относительно лучшего голкипера сезона, то впервые в истории опросов УПЛ в одной из номинаций двое футболистов набрали одинаковое количество очков – по 24. Это "динамовец" Георгий Бущан и "горняк" Анатолий Трубин.
Еще одну победу представитель Динамо одержал в номинации "Лучший молодой футболист сезона". Таким признали Илью Забарного.
А наставник Динамо Мирча Луческу признан лучшим тренером сезона.
Насчет лучшего арбитра сезона, то здесь победу одержала Екатерина Монзуль.