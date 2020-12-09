Стало известно кто из украинских биатлонистов примет участие в ежегодной Рождественской гонке. В 2020 году это будут Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный.

О составе участников Рождественской гонки говорится на сайте Немецкой лыжной ассоциации.

В целом в гонках примут участие девять пар биатлонистов. Германию будут представлять две пары. Первую составит Дениз Херрман и Бенедикт Долль, а во второй выступят Франциска Пройс и Симон Шемп. Италию на турнире будут представлять Доротея Вирер и Лукас Хофер. Именно они, к слову, победили в 2018 году на прощальном выступлении Уле-Эйнара Бьёрндалена.

К теме С днем ​​рождения, Уле, или Как воплощать детские мечты

Австрия будет представлена ​​Лизой Терезой Хайзер и Юлианом Эберхардом. Маркета Давыдова и Михад Крчмарж будут представлять Чехию. За шведов будут бежать и стрелять Элизабет Хогберг и Турстейн Стенерсен. Динара Алымбекова и Антон Смольский будут представлять Беларусь, а Россию – Евгения Павлова и Матвей Елисеев.

Стоит добавить, что в 2020 году Рождественскую гонку решили перенести. И вместо стадиона в Гельзенкирхене соревнования состоятся в Рупольдинге, который в этом сезоне остался без этапа Кубка мира.

Рождественская гонка 2020 состоится 28 декабря.