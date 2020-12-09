Стало відомо хто з українських біатлоністів візьме участь у щорічній Різдвяній гонці. У 2020 році це будуть Віта Семеренко та Дмитро Підручний.

Про склад учасників Різдвяної гонки йдеться на сайті Німецької лижної асоціації.

Загалом участь у гонках візьмуть дев'ять пар біатлоністів. Німеччину представлятимуть дві пари. Першу складе Деніз Херманн та Бенедикт Долль, а в другій виступлять Франциска Пройс та Сімон Шемп. Італію на турнірі представлятимуть Доротея Вірер та Лукас Хофер. Саме вони, до слова, перемогли у 2018 році на прощальному виступі Уле Ейнара Бйорндалена.

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Австрія буде представлена Лізою Терезою Хайзер та Юліаном Еберхардом. Маркета Давидова та Міхад Крчмарж представлятимуть Чехію. За шведів бігтимуть та стрілятимуть Елізабет Хогберг та Турстейн Стенерсен. Дінара Алімбекова та Антон Смольський представлятимуть Білорусь, а Росію – Євгенія Павлова та Матвій Єлісєєв.

Варто додати, що у 2020 році Різдвяну гонку вирішили перенести. І замість стадіону в Гельзенкірхені змагання відбудуться в Рупольдингу, який в цьому сезоні залишився без етапу Кубка світу.

Різдвяна гонка 2020 відбудеться 28 грудня.