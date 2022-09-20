"Довбика пер**бал нах*й, чтобы его вынесли": тренер Вереса извинился перед нападающим

Главный тренер Вереса Юрий Вирт выдал эмоциональную спич в перерыве матча с Днепром-1. Наставник обращусь к защите, которая не смогла перекрыть "кислород" на поле нападающему соперника Артему Довбику.

Что такого сказал Юрий Вирт

В компенсированное время до первого тайма Днепр-1 открыл счет. Голом в раздевалку отличился Янис Хамаш. Днепряне ушли на перерыв с минимальным преимуществом в счете 1:0. Хозяева имели больше моментов в первой 45-минутке, поэтому в раздевалке защиту Вереса получил "на орехи" от Юрия Вирта.

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Главный тренер ровенского клуба акцентировал внимание на том, что защитники не могут сдержать главную звезду Днепра-1 в нападении Артема Довбика. Он эмоционально и несколько грубо отреагировал на такую ​​игру.

Я бы, честно, того, бить, Довбика пробыл раз нах. И на том все бы кончилось. А вы, бл*ть, двое улетаете от него, бл*ть. По ахилам прошелся, чтобы его вынесли с поля. И не только центральные, любой футболист. А вы бегаете, танцуете. Ну, тут я виноват, немного неправильно вам донес,

– сказал Вирт своим подопечным.

Все бы ничего, если бы этот фрагмент не попал в сериал Дмитрия Поворознюка "Футболист".

"Эти слова касались неудачных действий моих защитников"

Комитет по этике и честной игре УАФ направил письмо после этой страстной речи тренера Вереса. Юрий Вирт объяснил свою спич о Довбике. Наставник отметил, что высказывания о забивном нападающем адресовались исключительно своей команде.

Отмечаю, что эти слова не были сказаны к матчу или в перерыве, то есть игроки не могли воспринять их как призыв к противоправным действиям против соперника. Эти слова касались неудачных действий моих защитников,

– заверил Вирт.

Телефонный разговор Вирта и Довбика

После новой серии "Футболист" Вирт позвонил Довбику и попросил прощения за свои слова. Футболист не держит на тренера зла и уже направил соответствующее письмо в Комитет по этике и честной игре УАФ, в котором заявил, что нет никаких претензий к тренеру ровенчан. Об этом в своем инстаграмме сообщил блоггер Дмитрий Поворознюк.

Пообщались хорошо, как старые товарищи. Поняли. Объяснил, что ни ему, ни любому другому игроку никогда не хотел плохого, а тем более ни разу не настраивал своих игроков действовать грязно и жестоко против соперников. Напротив, с уважением отношусь к профессии футболиста, потому что сам когда-то играл,

– ответил тренер Вереса.

Наставник ровенского клуба пожелал Довбику удачи в сборной Украины и Днепре-1. В свою очередь Артем сделает подарок дочери тренера Вереса в виде своей футболки.

Вирт заверил, что сделает выводы и хорошо думает, прежде чем говорить своей команде даже в раздевалке.