Днепр-1 – Верес 2:0

Голы: Гамаш, 45+2, Адамюк, 47

Ровенский клуб без поражений подошел к матчу против Днепра-1. В первых двух турах обыграл Черноморец (0:1) и Ворсклу (1:2), сообщает 24 канал.

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Хотя зарплаты в Вересе одни из самых низких, но вот премиальные за победы – самые высокие в УПЛ. Такой план от руководства клуба был удачным для третьего матча чемпионата Украины.

В течение всего первого тайма преимуществом владели хозяева. Активность превратила в гол во второй компенсированной к первой части игры минуте. Новичок Днепра-1 Гамаш отличился первым голом в Украине – 1:0.

После перерыва днепряне удвоили свое превосходство на табло. Адамюк увеличил счет до 2:0.

Мог счет быть другим. Вереск, а еще больше Днепр-1 имели кучу моментов во втором тайме. Но забили ни одной из команд так и не удалось.

Днепр-1 уверенно обыграл Верес – 2:0.

Команда Юрия Вирта после первого поражения идет шестой, имея в своем активе 6 баллов.

Днепр-1 идет без потерь – 6 очков в двух матчах. Напомним, что днепряне и Динамо через выступления в еврокубках провели по два поединка в УПЛ, а не по три, как это сделали другие клубы.

Любопытно! 10 сентября Верес сыграет на выезде против возрожденного Кривбаса, вернувшегося в УПЛ, а Днепр-1 дома примет Металлист 1925 года (11 сентября).