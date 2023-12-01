Прошлой зимой Михаил Мудрик за рекордную сумму перебрался из Шахтера в Челси. Вингер сборной Украины обошелся лондонцам в 70 миллионов евро.

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На днях Михаил попал в скандальную историю. Футболиста заподозрили в отношениях с российской моделью и блоггером Виолеттой Грачевой.

Девушка опубликовала в инстаграмме фото с полета над Лондоном, то же сделал и Мудрик. Кроме того, украинец активно ставит понравившиеся постой Виолетты, которая имеет более 600 тысяч подписчиков.

Такой выбор от Мудрика не понравился украинским поклонникам вингера. Они атаковали страницу Грачевой с патриотическими лозунгами и образами. Сама Виолетта решила на это отреагировать.

Украинцы, я люблю вас. Хватит меня хейтить и спамить в моем профиле. Я за мир во всем мире,

– написала россиянка в стороз.

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Отметим, что Мудрик ни разу не рассказывал о своей личной жизни и второй половинке. Михало лишь заявлял, что у него есть отношения и что он хочет жениться на украинке. Слухи о романе с Грачевой футболист никак не комментирует.

Следует отметить, что карьера украинца в Челси пока не впечатляет. В 29 матчах Михаил записал на свой счет по два гола и ассиста. После 13 туров АПЛ в этом сезоне лондонцы идут только на десятом месте.