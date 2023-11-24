В общей группе Челси к матчу готовится и наш Михаил Мудрик. Левый вингер сборной Украины выложил короткое видео по тренировочному процессу, где еще раз доказывает, почему именно он в свои 22 года уже выступает в топовом клубе Европы.
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Продолжает зажигать на тренировках
Мудрик классно обыграл воображаемых соперников, которыми были конструкции и мощно пробил с левой. Мяч от перекладины залетел в сетку ворот. Голкипер Челси был здесь бессилен, ведь удар был просто безумной мощи.
Михаил еще раз запугивает соперников, на этот раз перед поединком с "сороками". Теперь эту результативность украинцу следует перенести с тренировки на ближайший официальный матч Челси.
Видео гола Мудрика на тренировке Челси
В текущем сезоне-2023/2024 Мудрик провел участвовавший в 11 матчах Челси, в которых забил два гола. В следующем поединке Михаил может уже улучшить свою статистику.