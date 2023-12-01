Минулої зими Михайло Мудрик за рекордну суму перебрався з Шахтаря до Челсі. Вінгер збірної України обійшовся лондонцям у 70 мільйонів євро.

До теми Закрутив стосунки із фанаткою Челсі: Мудрика запідозрили у романі з російською моделлю

На днях Михайло потрапив у скандальну історію. Футболіста запідозрили у стосунках із російською моделлю та блогеркою Віолеттою Грачовою.

Дівчина опублікувала в інстаграм фото з польоту над Лондоном, те ж саме зробив і Мудрик. Крім того, українець активно ставить вподобайки до постій Віолетти, яка має більше 600 тисяч підписників.

Такий вибір від Мудрика не спобався українським прихильникам вінгера. Вони атакували сторінку Грачової із патріотичними гаслами та образами. Сама ж Віолетта вирішила на це відреагувати.

Українці, я вас люблю. Досить мене вже хейтити та спамити у моєму профілі. Я за мир у всьому світі,

– написала росіянка у сторіз.

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Відзначимо, що Мудрик жодного разу не розповідав про своє особисте життя та другу половинку. Михало лише заявляв, що у нього є стосунки і що він хоче одружитися на українці. Чутки щодо роману з Грачовою футболіст ніяк не коментує.

Варто зазначити, що кар'єра українця в Челсі поки не вражає. У 29-ти матчах Михайло записав на свій рахунок по два голи та асисти. Після 13-ти турів АПЛ цього сезону лондонці йдуть лише на десятому місці.