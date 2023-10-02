Легитимизируют агрессивную войну против Украины, – евродепутат о решениях МОК и УЕФА о россиянах

В первые дни после полномасштабного вторжения России в Украину, российских спортсменов и местные команды почти полностью отстранили от международных соревнований. Но со временем международные спортивные федерации ушли от этого принципа, оставив лишь "декларативную" поддержку Украины. И начали допускать россиян к международным соревнованиям. А на замечания об этом реагируют достаточно агрессивно.

Российский диктаторский режим активно использует спорт в своей пропаганде. И неважно, в каком статусе участие в международных соревнованиях будет принимать российский спортсмен. Однако Международный олимпийский комитет никак не реагирует на соответствующие замечания и обращения. И такое положение вещей, когда спортивные организации игнорируют военные преступления, ежедневно совершаемые Россией, является фактически легитимизацией этой кровавой войны против Украины. А также могут свидетельствовать о коррупции или трусости в руководстве этих спортивных организаций. Такое мнение высказала европарламентарий Виола фон Крамон-Тободель в комментарии 24 Канала в Брюсселе.

Достойно внимания Критика Путина как "красная линия": Россия выдвинула свои требования МОК по участию в Олимпиаде

Мир спорта не существует без политики. Мы знаем, что особенно в России и Белоруссии спорт и политика тесно переплетены. И, к сожалению, политика нигде не знает возрастных ограничений. Разрешение российским командам, независимо от возраста, снова участвовать в международных соревнованиях выглядит как возвращение к нормальной жизни, полностью игнорируя военные преступления, которые Россия продолжает совершать каждый день. Потенциал для режимов Российской Федерации и Беларуси использовать участие своих спортсменов в пропагандистских целях очень высок. Нельзя позволить Путину и Лукашенко злоупотреблять спортом таким образом на мировой арене,

– заявила Виола фон Крамон-Тободель.

Международный олимпийский комитет все еще рассматривает вариант, согласно которому планирует допускать россиян к участию в Олимпиаде-2024. Наиболее вероятно выглядит то, что это будут отдельные "нейтральные" атлеты, которые будут выступать без названия страны, а также гимна и символов. Однако это не будет означать, что они перестанут быть россиянами и не будут использованы после этого в российской пропаганде, в том числе в отношении войны против Украины.

А пока в МОК думают, как допустить россиян к участию в Олимпиаде-2024 в Париже, россияне уже получили разрешение на участие в Паралимпиаде-2024. А в УЕФА решили допустить к участию в международных соревнованиях все российские сборные до 17 лет. Хотя такое решение вызвало шквал критики в европейских странах. И некоторые заявили, что не будут играть против российских команд на турнирах.

Но в Международном олимпийском комитете, несмотря на неоднократные обращения и заявления, не желают прислушиваться к мнению, почему россиян нельзя допускать к международным турнирам. Учитывая, что президентом МОК является немец Томас Бах, который в довольно дружеских отношениях с российским диктатором Владимиром Путиным, вся эта ситуация вызывает не столько удивление, сколько отвращение.

Читайте также Лучший друг России и Путина: как президент МОК Томас Бах подыгрывает Кремлю

"Вместе с другими членами Европейского парламента я неоднократно обращалась в МОК с просьбой не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях на определенных условиях, в том числе с резолюциями, письмами и петициями. До сих пор мы не получили никакого ответа от Баха, президента МОК. Допуская российских спортсменов к соревнованиям, Бах и МОК, а также УЕФА, по сути, легитимируют агрессивную войну против Украины, в частности, не устанавливая руководящих принципов или правил для возможных матчей, в которых российские и украинские спортсмены будут противостоять друг другу. Отсутствие предусмотрительности и сострадания к украинским спортсменам свидетельствует о коррупции и трусости", – убеждена Виола фон Крамон-Тободель.