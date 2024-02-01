Младшая сестра Винус Серена не менее выдающаяся спортсменка. Вместе с сестрой они обладают семью титулами Grand Slam, а также Уильямс-младшая неоднократная победительница на Олимпийских играх.

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Приказ не завершать карьеру

Безусловно, Серена понимает, что поддержка в спорте является важным аспектом во время покорения новых вершин.

Поэтому, Винус после разговора с сестрой отметила, что по словам Серены нельзя останавливать карьеру. Старшая Уильямс заверила, что она не будет сдаваться, ведь слова сестры приказ.

Она сказала "нет", поэтому я вернусь на корт,

– рассказала Винус.

Дальнейшие цели Винус Уильямс

Из-за травмы в 2019-м году Уильямс не имела возможности сыграть в родной стране. Поэтому теннисистка отмечает, что сыграть в США, на Miami Open и Indian Wells являются одними из главных ее целей. Кроме этого, американская теннисистка утверждает, что есть немало и других спортивных задач.

Скандальный проигрыш старшей Уильямс Элине Свитолиной

Отметим, что ранее украинка Элина Свитолина побеждала Винус Уильямс в первом круге Уимблдона-2023. Тогда Элина выбила мяч на заднюю линию части американской теннисистки, которая не отбила его обратно.

И несмотря на то, что сначала судья определила аут, на повторе зафиксировали, что мяч попал в пределы поля. Впоследствии после объявленной победы в пользу украинки, решение судьи Уильямс прокомментировала так: "Я была полностью не согласна с ее решением. Это просто был такой день".