Молодша сестра Вінус Серена не менш визначна спортсменка. Разом із сестрою вони володіють сімома титулами Grand Slam, а також Вільямс-молодша неодноразова переможниця на Олімпійських іграх.

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Наказ не завершувати кар’єру

Безумовно, Серена розуміє, що підтримка у спорті є важливим аспектом під час підкорювання нових вершин.

Відтак, Вінус після розмови із сестрою зазначила, що за словами Серени не можна зупиняти кар’єру. Старша Вільямс запевнила, що вона не здаватиметься, адже слова сестри наказ.

Вона сказала "ні", тому я повернусь на корт,

– розповіла Вінус.

Подальші цілі Вінус Вільямс

Через травму у 2019-му році Вільямс не мала змоги зіграти у рідній країні. Тож тенісистка зазначає, що зіграти у США, на Miami Open та Indian Wells є одними з головних її цілей. Окрім цього, американська тенісистка стверджує, що є чимало й інших спортивних завдань.

Скандальний програш старшої Вільямс Еліні Світоліній

Зазначимо, що раніше українка Еліна Світоліна перемагала Вінус Вільямс у першому колі Вімблдону-2023. Тоді Еліна вибила м’яч на задню лінію частини американської тенісистки, яка не відбила його назад.

І попри те, що спершу суддя визначила аут, на повторі зафіксували, що м’яч потрапив у межі поля. Згодом після оголошеної перемоги на користь українки, рішення судді Вільямс прокоментувала так: "Я була повністю не згодна з її рішенням. Це просто був такий день".