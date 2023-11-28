В Бразилии определили обладателя премии Samba Gold 2023. Эта награда разыгрывается местным СМИ Sambafoot, ее получает лучший бразильский футболист, выступающий за границей.

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В этом году трофей достался лидеру Реала Винисиусу Жуниору. Нападающий в голосовании опередил защитника ПСЖ Маркиньоса и форварда Аль-Хиляля Неймара.

Последний выигрывал три последних премии Samba Gold. В общей сложности Неймар имеет в своем активе рекордные шесть наград. Она издается с 2008 года.

Все победители премии "Samba Gold":

2008 – Кака (Милан)

– Кака (Милан) 2009 – Луис Фабиано (Севилья)

– Луис Фабиано (Севилья) 2010 – Майкон (Интер)

– Майкон (Интер) 2011 – Тьягу Силва (Милан)

– Тьягу Силва (Милан) 2012 – Тьягу Силва (ПСЖ)

– Тьягу Силва (ПСЖ) 2013 – Тьягу Силва (ПСЖ)

– Тьягу Силва (ПСЖ) 2014 – Неймар (Барселона)

– Неймар (Барселона) 2015 – Неймар (Барселона)

– Неймар (Барселона) 2016 – Филиппе Коутиньо (Ливерпуль)

– Филиппе Коутиньо (Ливерпуль) 2017 – Неймар (ПСЖ)

– Неймар (ПСЖ) 2018 – Роберто Фирмино (Ливерпуль)

– Роберто Фирмино (Ливерпуль) 2019 – Алиссон Беккер (Ливерпуль)

– Алиссон Беккер (Ливерпуль) 2020 – Неймар (ПСЖ)

– Неймар (ПСЖ) 2021 – Неймар (ПСЖ)

– Неймар (ПСЖ) 2022 – Неймар (ПСЖ)

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К слову, Винисиус в 2021 году занял второе место в голосовании. В прошлом сезоне бразилец стал лидером нападения Реала, забив 20 голов в 52 матчах. Вместе с мадридцами форвард стал обладателем Кубка Испании.

В этом же сезоне форвард оформил 4 гола и три ассиста в 13 матчах. Это помогло Реалу досрочно выйти в плей-офф Лиги чемпионов и лидировать в чемпионате Испании.