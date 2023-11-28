У Бразилії визначили володаря премії Samba Gold 2023. Ця нагорода розігрується місцевим ЗМІ Sambafoot, її отримує найкращий бразильський футболіст, який виступає закордоном.

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Цього року трофей дістався лідеру Реала Вінісіусу Жуніору. Нападник у голосуванні випередив захисника ПСЖ Маркіньоса та форварда Аль-Хіляля Неймара.

Останній вигравав три останні премії Samba Gold. Загалом же Неймар має у своєму активі рекордні шість нагород. Вона видається з 2008 року.

Всі переможці премії "Samba Gold":

2008 – Кака (Мілан)

– Кака (Мілан) 2009 – Луїс Фабіано (Севілья)

– Луїс Фабіано (Севілья) 2010 – Майкон (Інтер)

– Майкон (Інтер) 2011 – Тьягу Сілва (Мілан)

– Тьягу Сілва (Мілан) 2012 – Тьягу Сілва (ПСЖ)

– Тьягу Сілва (ПСЖ) 2013 – Тьягу Сілва (ПСЖ)

– Тьягу Сілва (ПСЖ) 2014 – Неймар (Барселона)

– Неймар (Барселона) 2015 – Неймар (Барселона)

– Неймар (Барселона) 2016 – Філіппе Коутіньо (Ліверпуль)

– Філіппе Коутіньо (Ліверпуль) 2017 – Неймар (ПСЖ)

– Неймар (ПСЖ) 2018 – Роберто Фірміно (Ліверпуль)

– Роберто Фірміно (Ліверпуль) 2019 – Аліссон Беккер (Ліверпуль)

– Аліссон Беккер (Ліверпуль) 2020 – Неймар (ПСЖ)

– Неймар (ПСЖ) 2021 – Неймар (ПСЖ)

– Неймар (ПСЖ) 2022 – Неймар (ПСЖ)

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До слова, Вінісіус у 2021 році посів друге місце у голосуванні. Минулого сезону бразилець став лідером нападу Реала, забивши 20 голів у 52 матчах. Разом із мадридцями форвард став володарем Кубка Іспанії.

Цього ж сезону форвард оформив 4 голи та три асисти у 13-ти матчах. Це допомогло Реалу достроково вийти в плей-оф Ліги чемпіонів та лідирувати в чемпіонаті Іспанії.