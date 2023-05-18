Неприятие: Винисиус эмоционально пообщалась с Анчелотти после пропущенного гола в ЛЧ – фото

Мадридский коллектив не желал так легко уступать своему именитому сопернику. У игроков сдавали нервы.

Реал уступил Манчестер Сити в полуфинале Лиги чемпионов с разгромным счетом 4:0. Игроки "сливочных" пытались взять все в свои руки.

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Вулкан эмоций взорвался

Винисиус Жуниор, привыкший быть в центре внимания как в положительном, так и в отрицательном ключе, снова решил выделиться. Бразильский вингер после первого пропущенного гола от Манчестер Сити решил пообщаться с главным тренером мадридцев Карло Анчелотти. Винисиус набросился на наставника "сливочных" эмоционально давая ему советы по игре.

Бразильский футболист пытался донести итальянскому специалисту, что Реал слишком глубоко отошел назад вместо того, чтобы давить на ворота соперника, что по его мнению, и стало причиной пропущенного гола. Впоследствии мадридский клуб пропустил еще три мяча и покинул ЛЧ. После игры журналисты спросили у Анчелотти, что ему говорил Винисиус. Коуч мадридцев ответил: "Я не знаю, я не помню".

Эмоциональный разговор Винисиуса и Анчелотти / Mundo Deportivo

Напомним, что Манчестер Сити в решающем поединке престижнейшего турнира Европы встретится с Интером, который прошел в полуфинал своего исконного соперника Милан. "Змеи" в финале Лиги чемпионов не играли 13 лет. Коллективы проведут матч в Стамбуле 10 июня. Однако в УЕФА рассматривают вариант о возможном перенесении финала в другой город из-за политической ситуации в Турции после президентских выборов.