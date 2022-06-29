Он умер у меня на руках, – президент футбольного клуба рассказал жуткую историю с передовой

Президент Агробизнеса Олег Собуцкий рассказал о своем участии в боевых действиях. Он вспомнил жуткую историю о гибели маленького мальчика.

Собуцкий: Я стометровку в молодости так не бегал, как с этим ребёнком на руках

Собуцкий рассказал о том, как он и работники клуба сражаются на передовой. Похоже, что специалист предшествует на Луганщине.

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Может, видели о том, что в Луганской области убили 6-летнего мальчика. Они нас бомбили. Понимаете, он был около – в 5 метрах, мина упала, я стометровку в молодости так не бегал, как с этим ребёнком на руках в лисичанскую больницу. Километров 2. Он у меня на руках и умер. Знаете, после того совсем по-другому смотришь на жизнь,

– рассказал Собуцкий.

"Нас 6 человек из клуба служит, но не так, как кто-то говорит. У нас они действительно служат – в Силах специальных операций (ССО). Они все на востоке сейчас. Они изъявили добровольное желание, прошли специальные курсы и выполняют боевые задания", – добавил он.

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