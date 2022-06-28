Оккупанты обстреляли стадион в Николаеве
К счастью, никто не пострадал. Отмечается, многие николаевцы любят бегать именно на городском стадионе.
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Городской голова Николаева Александр Сенкевич рассказал о деталях обстрела в Николаеве.
Другая ракета попала на наш центральный стадион. Хорошо, что никто не погиб, там никого не было. В прошлом году мы сдали административно-бытовой корпус – там все новенькое… Уничтожено. Новенькое поле мы сделали с обогревом – ракета попала туда, в чашу стадиона, оставив после себя воронку в 15 метров в ширину и 5 метров вглубь.
– сказал он.
Арена вмещает 15600 зрителей.
Именно на этой арене свои домашние матчи проводит местный Николаев, прошедший сезон во Второй лиге, закончив его на 8 позиции.
Как выглядит стадион сейчас: смотрите видео
Что известно об обстреле Николаева 28 июня
- Утром 28 июня прилетело 8 ракет, три из них удалось сбить, другие улетели и попали в разные места в городе Николаев.
- Две из них попали в городок 79-й бригады. В начале войны там была разрушена прицельным выстрелом одна из казарм. Оно пустое, однако кафиры периодически его обстреливают.
- Также было разрушено одно из зданий, еще одно было частично разрушено. Но, к счастью, никто не пострадал – ни гражданские, ни военные.
- В домах по соседству с обстрелянными объектами выбиты стекла.