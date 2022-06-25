Он не может сравниться, – Фьюри объяснил, почему не хочет сражаться против Усика

Ранее в СМИ ходили слухи о том, что Александр Усик может выйти на ринг против Тайсона Фьюри. Однако британский боксер заявил, что не намерен встречаться с украинцем.

Фьюри: Когда ты будешь в тяжелом весе 10-15 лет, возвращайся

Тайсон рассказал, почему не хочет сражаться против чемпиона в тяжелом весе. По его словам, он не видит в Усике конкурента, поскольку тот всего два года выступает в тяжелом весе.

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Александр Усик только что пришел в это поколение один бой назад, его нельзя учитывать. Он ворвался из среднего веса. Он не может сравниться. Он в тяжелом весе два года. Когда ты будешь в тяжелом весе 10-15 лет, возвращайся, и тогда поговорим,

– сказал британец.

Фьюри уходит на пенсию

В апреле 2022 года "Цыганский король" победил Диллиана Уайта, нокаутировав его в 6-м раунде.

После этого поединка британский боксер заговорил об окончании карьеры. Он считает, что достаточно сделал в мире бокса.

И все же Тайсон сможет вернуться на ринг. Боксер назвал космическую сумму, ради которой он готов отложить свою пенсию.

Отец Фьюри также назвал условие, при котором его сын наденет боксерские перчатки. Он убежден, что Тайсон мог бы выйти на ринг против Энтони Джошуа, если тот победит Усика в реванше, который состоится 20 августа.

"Цыганский король" заявил, что не планирует посещать поединок с участием британца и украинца. Более того, он подчеркнул, что не пришел бы посмотреть бой, даже если бы он был в его родном городе.