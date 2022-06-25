Уимблдон пожертвовал солидную сумму в помощь украинским беженцам

Организаторы Уимблдона лично встретились с украинскими беженцами в Лондоне. Также они выделили значительную сумму для помощи украинцам, вынужденно покинувшим свои дома от 24 февраля.

Помощь от лондонского турнира

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и Ассоциация лаун-тенниса выделили пожертвование в размере 250 000 фунтов стерлингов (около 10 миллионов гривен) от имени Уимблдона для помощи беженцам из Украины по инициативе Tennis Plays for Peace и обращения Британского Красного Креста.

До речі Організатори Вімблдону зустрілися з українськими біженцями у Лондоні: затишні фото

Ранее фонд Уимблдона выделял 200 000 фунтов стерлингов после чрезвычайного обращения Британского Красного Креста и PFA, а также вносил в размере 100 000 долларов инициативу Tennis Plays for Peace.

Сообщается, что посол Украины в Великобритании присутствует в Королевской ложе в день открытия турнира.

Организаторы турнира пригласили украинцев на чаепитие

Польское сообщество "Polish Family Association" и организаторы Уимблдона совместно с властями пригласили украинцев на традиционный чай.

Всеанглийский клуб вручил им и семьям, приютившим гражданин Украины, билеты на матчи Уимблдона.

Отмечается, что в Мертоне на юго-западе Лондона сейчас проживает более 400 украинских беженцев, а более 100 местных семей открыли свои дома тем, кто вынужденно покинул свой дом от 24 февраля.