Вильярреал – Манчестер Юнайтед: где смотреть финал Лиги Европы

В среду, 26 мая, Вильярреал и Манчестер Юнайтед определят победителя Лиги Европы сезона 2020/21. В Украине эту встречу можно посмотреть по телевидению, а также онлайн.
Поединок Вильярреал – Манчестер Юнайтед состоится в Гданьске. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.
К слову Кто возьмет трофей Лиги Европы – Вильярреал или Манчестер Юнайтед: прогноз на финал
Вильярреал – Манчестер Юнайтед: где смотреть
По телевидению матч полуфинала Лиги Европы покажет телеканал "Футбол 2". Начало трансляции в 21:55.
Онлайн-трансляцию матча Вильярреал – Манчестер Юнайтед можно посмотреть на платформе Oll.tv, но доступ к трансляции платный и требует регистрации.
На сайте канала "Футбол" можно оформить разовую подписку на 24 часа за 62 гривны. Доступ к трансляциям матча на один месяц обойдется от 109 гривен в месяц (в зависимости от наполненности пакета).
Также поединок Вильярреал – Манчестер Юнайтед можно смотреть онлайн и на сервисе Megogo. Для этого нужно иметь подписку "Максимальная", стоимость которой 197 гривен в месяц.