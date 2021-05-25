Поединок Вильярреал – Манчестер Юнайтед состоится в Гданьске. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Вильярреал – Манчестер Юнайтед: где смотреть

По телевидению матч полуфинала Лиги Европы покажет телеканал "Футбол 2". Начало трансляции в 21:55.

Онлайн-трансляцию матча Вильярреал – Манчестер Юнайтед можно посмотреть на платформе Oll.tv, но доступ к трансляции платный и требует регистрации.

На сайте канала "Футбол" можно оформить разовую подписку на 24 часа за 62 гривны. Доступ к трансляциям матча на один месяц обойдется от 109 гривен в месяц (в зависимости от наполненности пакета).

Также поединок Вильярреал – Манчестер Юнайтед можно смотреть онлайн и на сервисе Megogo. Для этого нужно иметь подписку "Максимальная", стоимость которой 197 гривен в месяц.