Іспанський Вільярреал проводить невдалий період у Ла Лізі. Наступний суперник Динамо у єврокубках не знає смаку перемогу вже 8 матчів поспіль.

Вільярреал зазнав другої поразки поспіль у Ла Лізі. Тижнем раніше він на домашньому стадіоні програв Атлетіко (0:2), яке лідирує у цьому сезоні в чемпіонаті. А вже 5 березня у спекотній боротьбі поступився Валенсії на їх полі (2:1).

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Невдала серія суперника

У цих двох поєдинках суперник Динамо лише одного разу вражав ворота, а от пропустив аж 4 голи. Вільярреал вже протягом 8 турів не знає смаку перемог.

У зустрічі з Валенсією клуб Емері міг й узагалі святкувати успіх. До 86-ї хвилини протистояння рахунок на табло був 0:1 на користь гостей. Однак протягом п'яти хвилин пропустив двічі та зазнав 5-го фіаско у внутрішньому чемпіонаті у цьому сезоні. Цей двобій став останнім для Вільярреала перед матчем з киянами.

Зараз команда 49-річного іспанського наставника йде 7-ю, у їх активі 37 очок.

Перша зустріч між киянами та команди Унаї Емері в 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться 11 березня. Матч-відповідь запланована на 18 березня.