Барселона – Гранада 1:2
Голы: Месси, 23 – Мачис, 63, Молина, 79
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Сначала все шло хорошо: Месси отличился в первом тайме после передачи Гризманна.
Но две грубых ошибки в центре обороны после перерыва привели к голам Мачиса и Молины – 1:2. Отыграться Барселона не успела – каталонцы остались на третьем месте, и теперь судьба чемпионства зависит не только от них самих.
- Сегодняшняя победа позволила Гранаде единолично занять восьмое место в турнирной таблице.
- В 34 туре Примеры каталонцы отправятся в гости в Валенсию, а Гранада примет в родных стенах Кадис.