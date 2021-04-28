Вильярреал – Арсенал: перед матчем

Первая встречи Арсенала в четвертьфинале выдалась очень сложно. Славии удалось сыграть вничью 1:1 в Лондоне. Такого результата точно никто не ожидал. Однако уже в ответном матче лондонский клуб разгромил чешскую команду со счетом 0:4.

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Вильярреалу тоже не так легко далась путевка в полуфинал. Свой первый поединок против загребского Динамо испанцы завершили минимальной победой 0:1. А уже дома одержали победу, но счет встречи тоже не был убедительным – 2:1.

Арсенал и Вильярреал провели на футбольном поле 4 матча, в которых дважды победу праздновали англичане. Клуб из Испании еще не знает вкуса побед в истории их противостояний. Еще две встречи завершались ничьей.

Последний раз клубы встречались на одном поле в далеком 2009 году, когда Арсенал полностью уничтожил Вильярреал на своем стадионе 3:0 в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Первый поединок между Вильярреалом и Арсеналом состоится в четверг, 29 апреля. Начало матча в 22:00.

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Букмекеры колеблются, кому отдать предпочтение в первом полуфинальном матче. На победу Вильярреала можно поставить ставку с коэффициентом 2,61. Победа Арсенала – 3. Ничья в этой встрече оценена в 3,40.

Вероятно, что поединок завершится минимальной победой испанцев (1:0) – 8,20. На такой же счет, но уже в пользу гостей – 9. Скорее всего, клуб из Ла Лиги будет праздновать выступление с разницей в один гол – 4,20.

Первый гол в матче будет забит ногой. Болельщикам следует ждать результативных выстрелов от обеих команд. Однако первыми нули на табло розмочат хозяева 1,95. Специалисты считают, что команды доиграют матч в полных составах. Не стоит ждать удаления.

Кто забьет в поединке? Жерар Морено и Александер Ляказетт имеют лучшие шансы записать свои фамилии на табло – 2,40 и 2,70 соответственно.

Также не следует списывать с авторов голов Пако Алькасера и Пьер-Эмерик Обамеянга. На обоих одинаковый коэффициент 3.