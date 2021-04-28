Вильярреал – Арсенал: где смотреть онлайн матч Лиги Европы Поединок Вильярреал – Арсенал состоится на стадионе "Олд Траффорд". Игра начнется в 22: 00 по киевскому времени. К теме Кто победит в 1/2 финала Лиги Европы – Вильярреал или Арсенал: прогноз По телевидению матч полуфинала Лиги Европы покажет телеканал "Футбол 2". Начало трансляции в 21: 45. Онлайн-трансляцию матча Вильярреал – Арсенал можно посмотреть на платформе Oll.tv, но доступ к трансляции платный и требует регистрации. На сайте канала "Футбол" можно оформить разовую подписку на 24 часа за 62 гривны. Доступ к трансляциям матча на один месяц обойдется от 109 гривен в месяц (в зависимости от наполненности пакета). Также матч Вильярреал – Арсенал можно смотреть онлайн и на сервисе Megogo. Для этого нужно иметь подписку "Максимальная", стоимость которой составляет 197 гривен в месяц. Клубы дважды пересекались в еврокубках, оба раза в плей-офф Лиги чемпионов. В обоих противостояниях верх взял Арсенал. Первая встреча состоялась в полуфинале Лиги чемпионов-2005/06. На "Хайбери" команда Арсена Венгера одержала верх над подопечными Мануэля Пеллегрини 1:0 благодаря голу Коло Туре. Ответный матч в Испании завершился вничью 0:0. Вратарь гостей Йенс Леманн в конце матча отразил пенальти от Хуана Рикельме, обеспечив "канонирам" первый выход в финал Лиги чемпионов. Там они проиграли Барселоне 1:2. Через 3 года под руководством тех же тренеров команды встретились в 1/4 финала. Снова сильнее оказался Арсенал – 1:1 в Испании и 3:0 в ответном матче.