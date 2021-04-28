Вильярреал – Арсенал: где смотреть онлайн матч Лиги Европы

Поединок Вильярреал – Арсенал состоится на стадионе "Олд Траффорд". Игра начнется в 22: 00 по киевскому времени.

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По телевидению матч полуфинала Лиги Европы покажет телеканал "Футбол 2". Начало трансляции в 21: 45.

Онлайн-трансляцию матча Вильярреал – Арсенал можно посмотреть на платформе Oll.tv, но доступ к трансляции платный и требует регистрации.

На сайте канала "Футбол" можно оформить разовую подписку на 24 часа за 62 гривны. Доступ к трансляциям матча на один месяц обойдется от 109 гривен в месяц (в зависимости от наполненности пакета).

Также матч Вильярреал – Арсенал можно смотреть онлайн и на сервисе Megogo. Для этого нужно иметь подписку "Максимальная", стоимость которой составляет 197 гривен в месяц.