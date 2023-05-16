Присвятив награды погибшему герою: гребец Ус завоевала 3 медали на международных соревнованиях
Источник:Фейсбук Виктории Ус
Виктория Ус на международных соревнованиях смогла получить сразу три ценных награды. В активе украинки есть и медаль высшего достоинства.
Виктория Ус завоевала три награды на международных соревнованиях по гребле "Кракисский слалом". Украинка посвятила свой триумф погибшему герою.
Достойно внимания Две награды разного рода: Терлюга получила "золото" на этапе Премьер-лиги по каратэ
Не забывая героев
Украинская женжина-гребец смогла добиться немалого успеха на международных соревнованиях по гребле, которые проходили в Польше. Виктории далось по силам добыть в борьбе одну золотую медаль и две серебряные награды. Все тотально торжествовала на соревнованиях на каноэ, а также дважды стала серебряным призером на каяке и в экстрим-слаломе. Стоит отметить, что свои награды Виктория посвятила многократному чемпиону Украины по гребному слалому. Олегу Серому, погибшему за независимость Украины под Бахмутом.
Хочу посвятить их Серому Олегу, погибшему под Бахмутом защищая Украину. Он был невероятно талантлив на воде и искренним, добрым, всегда улыбающимся в жизни. Вечная память герою! И спасибо всем нашим защитникам за ваш тяжелый труд,
– сказала Виктория Ус.
Награды Ус / фейсбук гребца.
Серебряная медаль Ус / фейсбук гребца
Выступления украинки
- Виктория Ус – участница Олимпийских игр 2016-го и 2020-го годов.
- Она выигрывала "бронзу" на чемпионате Европы U-23 2015 года в Польше. Также Виктория Ус выиграла "серебро" в дисциплине каноэ на этапе Кубка мира 2020 по каноэ-слалому во Франции. Ранее на этом же турнире она завоевала "бронзу" в соревнованиях на байдарках.
- В 2021 году Виктория Ус выступила в первой из двух дисциплин на Олимпийских Играх в Токио. В слаломе байдарки-одиночки Ус заняла восьмое место. Тогда же состоялись финальные заезды гребного слалома среди женщин на каноэ, где украинка показала результат 124,85 и заняла 7 место.