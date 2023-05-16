Вікторія Ус виборола три нагороди на міжнародних змаганнях з веслування "Кракіський слалом". Українка присвятила свій тріумф загиблому герою.

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Не забуваючи героїв

Українська веслувальниця змогла добитися чималого успіху на міжнародних змаганнях з веслування, які проходили у Польщі. Вікторії далось під силу вибороти одну золоту медаль та дві срібні нагороди. Ус тотально тріумфувала на змаганнях на каное, а також двічі стала срібною призеркою на каяку та в екстрим-слаломі. Варто відзначити, що свої нагороди Вікторія присвятила багаторазовому чемпіону України з гребного слалому Олегу Сірому, який загинув за незалежність України під Бахмутом.

Хочу присвятити їх Сірому Олегу, який загинув під Бахмутом захищаючи Україну. Він був неймовірно талановитим на воді і щирим, добрим, завжди усміхненим у житті. Вічна пам'ять герою! І дякую всім нашим захисникам за вашу тяжку працю,

– сказала Вікторія Ус

Нагороди Ус / фейсбук веслувальниці

Срібна медаль Ус / фейсбук веслувальниці

Виступи українки