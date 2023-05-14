Анжелика Терлюга завоевала золотую медаль на этапе Премьер-лиги по каратэ в Рабате, Марокко. Данный финал стал 19-м в карьере украинки в престижной серии.

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Очередные "сине-желтые" медали

Анжелика Терлюга стала чемпионкой в личном кумите на турнире Karate 1 Premier League. В решающей схватке весовой категории до 55 килограммов украинская олимпийская вицечемпионка победила серебряную медалистку чемпионата мира-2021 Аллен Тринити из США (2:1).

Путь к триумфу оказался долгим. В групповом раунде Анжелика победила итальянку Аниту Паццаглию (4:0) и Мансур Лин из Иордании (4:0). В четвертьфинале Терлюга и японка Шими Аири не смогли определить сильнейшую (0:0), однако украинка прошла в полуфинал по решению судей, где она взяла верх над Кью Цуй-Пинг из Китайского Тайбэя (6:0).

Кстати говоря. Для 31-летней Анжелики Терлюги это был 19-й в карьере финал в этой престижной серии соревнований и 14-я золотая награда.

К тому же украинская каратистка Элина Селеменева взошла на третье место пьедестала уважения в личном кумите на турнире на этих же соревнованиях. В дуэли за "бронзу" в весовой категории до 68 килограммов украинка одолела хорватку Садиа Бечерович (4:0).