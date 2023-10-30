Дебютная победа Пушича: "горняки" обыграли Викторию и стали первыми полуфиналистами КУ – видео
Сумская Виктория была единственным представителем низших дивизионов в четвертьфинале Кубка Украины. Однако в поединке с Шахтером подопечные Анатолия Бессмертного не смогли сотворить сенсацию.
Виктория – Шахтер 0:3
Голы: Назарина, 17, Зубков, 20, Ракицкий, 90+1
Матч в Киеве на стадионе "Левый берег" открыл программу четвертьфиналов Кубка Украины. Один из фаворитов турнира Шахтер играл против представителя Первой лиги Виктории, пишет 24 Канал.
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Тренировка с повышенной ответственностью
Новый главный тренер Шахтера Марино Пушич решил не рисковать и выставил практически основной состав. С первых минут вышел на поле юный бразилец Эвертон, для которого это была лишь вторая игра в старте "горняков".
Чемпион Украины с первых минут захватил инициативу. На 17-й минуте поединка Назарина пушечным выстрелом заставил Шелихова вытаскивать мяч из сетки ворот.
Через три минуты "горняки" удвоили свое преимущество. Зубков получил пас от Ракицкого и дальним ударом пробил экс-голкипера Днепра.
После этого игра успокоилась. Очевидно, что "горняки" держали в голове два следующих поединка: против Динамо и Барселоны. А потому игра больше напоминала тренировку с повышенной ответственностью.
В последние 15 минут футболисты Виктории были более активными и даже создали несколько полумоментов. Однако огорчить Ризныка им не удалось. А победную точку поставил ветеран "горняков" Ярослав Ракицкий.
В итоге матч завершился победой "горняков" со счетом 3:0. Подопечные Пушича стали первыми полуфиналистами Кубка Украины.
Видеообзор матча Виктория – Шахтер